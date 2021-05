Novo Banco

O administrador da FinSolutia Nuno Espírito Santo garantiu hoje que desconhecia previamente a carteira de imóveis adquirida ao Novo Banco e gerida pela sua empresa, e que não se relaciona com o primo Ricardo Salgado "desde 2013 ou 2014".

Questionado pelo deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, na comissão de inquérito ao Novo Banco, sobre se tinha algum tipo de "conhecimento prévio" quanto ao conteúdo das carteiras de crédito que a FinSolutia viria a administrar, Nuno Espírito Santo rejeitou.

"De todo. Para terem consciência, as carteiras do Novo Banco representam 15% dos ativos que nós gerimos. Nós temos um mundo para além do Novo Banco. Nós fazemos a gestão, mas a atividade da FinSolutia é muito mais abrangente e muito mais relevante que os ativos do Novo Banco", respondeu ao deputado liberal.