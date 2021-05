Actualidade

O Vitória de Guimarães vai recorrer do castigo do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por causa dos incidentes com o futebolista Marega em 16 de fevereiro de 2020, anunciou hoje o clube vimaranense.

O CD da FPF puniu os minhotos com três jogos à porta fechada e uma multa de 53.500 euros no âmbito do processo relativo aos insultos racistas dirigidos a Marega no jogo entre Vitória e FC Porto, da 21.ª jornada da edição de 2019/20 da I Liga, que os 'dragões' venceram por 2-1, e o clube de Guimarães decidiu recorrer da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

"Por não concordar com os seus fundamentos e, bem assim, com o seu sentido, a sociedade desportiva vai impugnar a decisão junto do Tribunal Arbitral do Desporto", lê-se no comunicado publicado hoje, no sítio oficial vitoriano.