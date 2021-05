Actualidade

O Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, prometeu hoje um "inquérito aprofundado", com a ajuda de peritos internacionais independentes, ao acidente de metro na capital, que provocou pelo menos 23 mortos após o colapso de um viaduto.

"Vai decorrer um inquérito aprofundado (...) para procurar conhecer a verdade (...), a partir da qual será estabelecida a responsabilidade", disse o chefe de Estado na sua conferência de imprensa diária.

Previamente, a presidente da Câmara da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, já tinha anunciado que vai solicitar uma peritagem internacional para averiguar as causas do trágico acidente.