Covid-19

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, reiterou hoje que o empreendimento Zmar, em Odemira, é solução para acolher entre "90 a 120 pessoas", se necessário, que não tenham condições no seu alojamento para cumprir isolamento profilático.

O Zmar, com "uma disponibilidade para, em função dos alojamentos, instalar 90 a 120 pessoas, se for necessário", é um recurso que pode ser usado "no quadro da Lei de Bases da Proteção Civil, que prevê expressamente, em situação de calamidade, o recurso à requisição civil de equipamentos", afirmou.

Segundo o governante, que se escusou a qualificar a natureza jurídica do direito de uso deste complexo turístico, o Zmar "está licenciado como parque de campismo", que se encontra em "situação de insolvência" e em que "o Estado é o maior credor".