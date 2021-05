Covid-19

O líder parlamentar do PSD, Adão Silva, e outros deputados da bancada, vão reunir-se na quarta-feira com representantes de vários setores de Odemira para avaliar a situação em que se encontra o concelho.

Na reunião, que decorrerá num hotel Vila Nova de Milfontes, estarão presentes, além de Adão Silva, o vice-presidente da bancada Afonso Oliveira e os deputados Filipa Roseta, João Marques e Nuno Carvalho.

Na sexta-feira, um dia depois do Conselho de Ministros que decretou cercas sanitárias em duas freguesias do concelho de Odemira, o PSD considerou "da maior gravidade" as declarações do primeiro-ministro relativamente às condições de habitabilidade da população migrante em Odemira e defendeu que a situação "foi perpetuada pelo Governo" através da moratória que permite manter contentores.