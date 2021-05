Actualidade

O parlamento debate quarta-feira, na generalidade, 10 projetos de lei que regulamentam o teletrabalho, sendo o pagamento das despesas um dos pontos que dividem os partidos, que estão já de olhos postos nos avanços a fazer na especialidade.

O agendamento deste tema partiu do BE, tendo PS, PSD, PCP, CDS-PP, PAN, PEV e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues arrastado as suas iniciativas sobre teletrabalho e direito a desligar para o debate, podendo os projetos ser votados ou haver o pedido dos partidos para baixar, sem votação, à comissão, prosseguindo depois o trabalho legislativo na especialidade com todas as iniciativas em "cima da mesa".

À agência Lusa, apenas o PSD, através da deputada Clara Marques Mendes, confirmou já que o partido vai pedir a baixa à comissão sem votação, uma vez que não "decorreu ainda o prazo de apreciação pública", concordando que terá sentido, "havendo várias iniciativas sobre a mesma matéria, fazer aquilo que já tem acontecido no passado, que é as iniciativas serem discutidas, na especialidade, no seu conjunto".