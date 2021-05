Actualidade

Trinta e cinco novas candidaturas nas áreas da educação, saúde e património foram aprovadas no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro (Centro 2020), anunciou hoje a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

Numa nota de imprensa, a CCDRC explica que o Centro 2020 "aprovou 35 novas candidaturas", que "representam uma comparticipação de fundos europeus de 11,7 milhões de euros, e reforçou o financiamento em 72 candidaturas já anteriormente aprovadas num montante de 8,4 milhões de euros".

"Estes projetos, enquadrados nos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial celebrados com as comunidades intermunicipais (CIM), são uma resposta do Programa Centro 2020 à necessidade de estimular o investimento público, relevante para a retoma económica e social, tendo em conta o contexto provocado pela pandemia de covid-19", refere.