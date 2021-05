Actualidade

Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, prometeu hoje uma equipa "com responsabilidade e a jogar no limite" na partida desta quarta-feira frente ao líder do campeonato Sporting, da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Encaramos este jogo com grande responsabilidade e tal obriga-nos a estar no limite em todo o processo do desafio. Sabemos quem vamos defrontar, e o que temos de fazer, e que só a exigência máxima nos pode dar sucesso", partilhou o técnico do conjunto vila-condense.

Miguel Cardoso reconheceu que a sua equipa, que está envolvida na luta pela manutenção, e não vence há oito jogos consecutivos, "não tem conseguido os resultados que queria, mas tem dado respostas positivas", partilhando a mensagem que passou aos jogadores para este desafio.