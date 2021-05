Actualidade

O decreto-lei que cria o Estatuto dos Profissionais da Cultura entrará em consulta pública na quarta-feira e deverá ficar concluído até dezembro deste ano, anunciou hoje a ministra da Cultura, Graça Fonseca.

Falando numa audição parlamentar, Graça Fonseca explicou que o decreto-lei sobre o estatuto, aprovado a 22 de abril em Conselho de Ministros, entrará em consulta pública por 30 dias úteis e manifestou "disponibilidade para acolher as alterações".

"Estaremos sempre a falar de ter uma proposta para depois do verão, para voltar novamente a discuti-la com as entidades e levá-la ao Conselho de Ministros para cumprir o prazo de dezembro de 2021", disse Graça Fonseca, garantindo que o governo está a cumprir "escrupulosamente os prazos" para que o estatuto entre em vigor em 2022.