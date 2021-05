Actualidade

Mais de cem obras, de artistas como Banksy, Os Gêmeos, Invader, Vhils e Bordalo II, estarão expostas a partir de quarta-feira, na Lx Factory, em Lisboa, na primeira edição do EMUA - Ephemeral Museum of Urban Art.

De acordo com a organização, em comunicado, o EMUA "ocupará um edifício da Lx Factory com quatro exposições, reconstituindo na integralidade todas as fases da epopeia da Arte Urbana", com "mais de cem obras (...) incontornáveis, criadas por alguns dos artistas mais conceituados deste movimento".

O Ephemeral Museum of Urban Art (Museu Efémero de Arte Urbana, em português) nasceu de "uma parceria entre a Lisbon Week, projeto cultural e turístico criado em 2012, e o maior colecionador de Arte Urbana, europeu, um cidadão francês, proprietário das obras expostas".