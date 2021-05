Covid-19

O ministro da Administração Interna considerou hoje Portugal e Espanha "um exemplo europeu na coordenação" relativa a fronteiras, no âmbito da pandemia de covid-19, mas disse não serem sua responsabilidade medidas do governo do país vizinho.

"Respondo por tudo aquilo que são responsabilidades que tenho enquanto ministro do Governo português" e "garanto que Portugal e Espanha são um exemplo europeu na coordenação, na abertura e na reabertura de fronteiras", afirmou Eduardo Cabrita, em Odemira, no distrito de Beja.

Após uma reunião de coordenação sobre a implementação de medidas ligadas ao combate à covid-19 neste concelho alentejano, o ministro foi questionado pela agência Lusa sobre o facto de Portugal ter reaberto as fronteiras terrestres com Espanha, mas, no país vizinho, a Galiza continuar em confinamento.