Óbito/Julião Sarmento

A Câmara Municipal de Matosinhos lamentou hoje a morte do artista Julião Sarmento, em Lisboa, e lembrou que acolhe a sua primeira escultura pública em Portugal, "Dois Gémeos", de homenagem aos irmãos Passos, protagonistas do liberalismo, exposta na marginal.

"A Câmara Municipal de Matosinhos lamenta profundamente a morte de Julião Sarmento, um dos nomes mais internacionais da arte contemporânea portuguesa, e expressa as mais sentidas condolências à sua família", manifestou esta autarquia do distrito do Porto, numa publicação na sua página oficial.

Fazendo uma retrospetiva do percurso profissional do artista, a câmara sublinhou que a primeira escultura pública de Julião Sarmento, em Portugal, inaugurada em 2016, está no passeio da praia, na marginal de Matosinhos, tendo sido inaugurada pelo primeiro-ministro, António Costa.