Actualidade

O treinador Rúben Amorim admitiu hoje que o Sporting "precisa de fazer mais golos, para descansar os adeptos mais cedo" e confessou que a equipa de futsal é "uma inspiração" para o líder da I Liga de futebol.

"Queremos continuar a jogar bem, mas queremos fazer mais golos e descansar os adeptos mais cedo. A equipa tem de continuar a fazer o que tem feito, mas temos de fazer mais golos, porque rematamos e criamos oportunidades", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

Amorim dava a 'receita' para ultrapassar o Rio Ave, na quarta-feira, em Vila do Conde, para a 30.ª jornada do campeonato, num encontro "muito difícil" e diante de "uma equipa com valores acima da posição" que ocupa na prova, entre os quais "Geraldes, Mané, Dala, Tarantini ou Filipe Augusto".