O treinador de futebol André Villas-Boas é um dos nomes hoje confirmados na próxima edição do Rali de Portugal, que se disputa de 20 a 23 de maio e é pontuável para o Campeonato do Mundo da modalidade.

Amante dos desportos motorizados, André Villas-Boas vai participar nesta quarta jornada do Mundial aos comandos de um Citroën C3, preparado pela Sports&You de José Pedro Fontes, carro com o qual fez a sua estreia nos ralis em Vieira do Minho, numa prova do Regional, em abril.

O antigo treinador de FC Porto, Chelsea ou Tottenham vai participar na categoria WRC3, com o número 57, de acordo com a lista de inscritos hoje divulgada pelo promotor do campeonato.