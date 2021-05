Covid-19

O BE pediu esclarecimentos ao Governo sobre as medidas adotadas para garantir condições dignas de habitação e transporte aos trabalhadores rurais migrantes no Alentejo, pretendendo saber como foram prevenidos os casos de covid-19 nesta população.

Numa pergunta enviada ao Ministério da Saúde, através do parlamento, os bloquistas referem que "há muito que são conhecidas as situações de extrema exploração e profunda precariedade habitacional a que estão sujeitos milhares de trabalhadores migrantes na região do Alentejo, em particular na agricultura e nas explorações intensivas", tema que o próprio BE já levou ao parlamento e sobre o qual "não têm faltado reportagens".

"O que agora se noticia a propósito da cerca sanitária em freguesias do concelho de Odemira não é, por isso, nem novidade nem surpresa. Também não é novidade a relação entre determinantes socioeconómicos (como o vínculo laboral, a qualidade do trabalho, as condições de habitação e de transporte ou o rendimento) e a doença. Essa relação está, há muito, bem definida e a covid-19 não é uma exceção", refere.