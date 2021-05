Actualidade

A associação cívica Transparência e Integridade (TI) defendeu hoje que os deputados e titulares de altos cargos públicos devem declarar as associações a que pertencem, mas alertou para possível inconstitucionalidade nas propostas do PAN e do PSD.

O vice-presidente da associação cívica Transparência e Integridade Nuno Cunha Rolo foi ouvido hoje pelos deputados da comissão parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados a propósito do projeto de lei do PAN e da proposta de alteração do PSD sobre os deputados e titulares de cargos políticos declararem as associações e organizações a que pertencem.

"Há um dever ético, uma obrigação de declarar as suas filiações naquilo que possa ser suscetível de gerar situações que sejam conflitos de interesses reais, aparentes ou potenciais", afirmou o dirigente.