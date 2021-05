Covid-19

O PAN requereu hoje o agendamento para quinta-feira de um debate de urgência na Assembleia da República sobre "rede de tráfico de pessoas, escravatura laboral" e as más condições de habitabilidade dos trabalhadores agrícolas em Odemira.

No requerimento enviado hoje ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e divulgado pelo partido, o Pessoas-Animais-Natureza pede o agendamento para quinta-feira de um "debate de urgência dedicado ao tema da imigração ilegal, redes de tráfico de pessoas, escravatura laboral, sobrelotação e insalubridade de habitações dos trabalhadores agrícolas no município de Odemira e consequente risco para a saúde pública, bem como à problemática de cariz ambiental afeta ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV)".

No documento, os três deputados do PAN argumentam que "a crise sanitária no município de Odemira, verificada pela elevada incidência de casos de infeção por SARS CoV-2 (covid-19), sobretudo em trabalhadores do setor agrícola, para além do indubitável e grave risco para a saúde pública, colocou a descoberto diversos outros problemas profundos sentidos na região do Baixo Alentejo".