Óbito/Julião Sarmento

O funeral do artista plástico Julião Sarmento, que morreu hoje, em Lisboa, aos 72 anos, realiza-se na sexta-feira, às 11:00, do Picadeiro Real, em Belém, para o Cemitério do Alto de São João, na capital.

Fonte da Galeria Cristina Guerra acrescentou, à agência Lusa, que o velório vai decorrer na quinta-feira, das 18:00 às 22:00, no Picadeiro Real, do antigo Museu dos Coches, na Praça Afonso Albuquerque, em Lisboa.

Figura central da arte portuguesa desde 1970, Julião Sarmento foi dos primeiros a alcançar amplo reconhecimento nacional e internacional, tendo realizado, ao longo de uma carreira de 50 anos, dezenas de exposições individuais e participado em coletivas, em Portugal e no estrangeiro.