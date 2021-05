Actualidade

A ASF disse hoje que a liquidez dos ativos do setor "permaneceu em níveis confortáveis" até 15 de abril, ainda que o "rácio de entradas sobre saídas" tenha caído no fim de 2020.

Num relatório, que considera a informação das variáveis financeiras relativa a 15 de abril de 2021 conjugada com os dados reportados pelas empresas de seguros com referência a 31 de dezembro de 2020, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) indicou que "o grau de liquidez dos ativos detidos pelo setor segurador nacional permaneceu em níveis confortáveis".

No entanto, alertou, "o rácio de entradas sobre saídas registou um decréscimo adicional no quarto trimestre de 2020, justificando a manutenção desta categoria de riscos no nível médio-baixo".