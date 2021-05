Covid-19

O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) defendeu hoje que a situação dos trabalhadores agrícolas sazonais do concelho de Odemira, distrito de Beja, não é exclusivamente do foro criminal, alertando para a necessidade de se receber devidamente os imigrantes.

"Queria de facto enfatizar e dizer que o que se passa, sobretudo nesta esfera, não é uma matéria do foro criminal. Há outras matérias que importam resolver, sobretudo de defesa de condições de pessoas que procuram o nosso país para terem melhores condições de vida", afirmou Luís Neves, em declarações aos jornalistas à margem do julgamento do processo de Tancos.

"O imigrante, seja ele qual for, tem de ser devidamente recebido e enquadrado. Porque, se for recebido e enquadrado, o imigrante deixa de estar nas garras de quem o explora", reforçou o diretor nacional da PJ.