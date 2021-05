UE/Presidência

O ministro da Defesa nacional, considerou hoje desnecessária qualquer base militar chinesa no Oceano Atlântico, acrescentando que tal hipótese seria vista com "forte preocupação" e que "não é boa ideia" transformar esta região num cenário de "conflito geopolítico".

O ministro João Gomes Cravinho participava num seminário, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, em parceria com a German Marshall Fund, sob o lema "Desafios na segurança global e o futuro das relações transatlânticas".

Questionado sobre uma possível presença militar da China no Atlântico, Gomes Cravinho disse não ver "de todo" qualquer necessidade de uma base militar chinesa neste oceano, acrescentando que não recebeu qualquer indicação nesse sentido.