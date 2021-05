Actualidade

Uma pintura do artista Malangatana, relacionada com a independência de Moçambique, foi a obra mais cara, por quase nove mil dólares (7.430 euros), de um conjunto de trabalhos de artistas lusófonos leiloados hoje, em Nova Iorque, pela Bonhams.

As obras dos artistas moçambicanos Malangatana, Bertina Lopes, Ernesto Shikhani e do angolano António Ole foram vendidas hoje por preços entre 3.500 e 7.430 euros, num leilão de Arte Moderna e Contemporânea Africana realizado em Nova Iorque, com participantes 'online' e por telefone, com transmissão em direto pela internet.

A descolonização de países africanos foi o tema de dois trabalhos do conjunto de trabalhos lusófonos, do qual o mais caro foi uma pintura data de 1965, sem título, de Malangatana Valente Ngwenya (de Moçambique, 1936-2011), vendida por 8.925 dólares (7.430 euros), um valor que inclui impostos e comissão.