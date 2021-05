Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) não petrolífero de Timor-Leste caiu 8,5% em 2020 devido aos efeitos da pandemia de covid-19 associados à crise política no país, indicou hoje o Ministério das Finanças timorense.

"O PIB não petrolífero registou um crescimento negativo de -8,5% em termos constantes, comparativamente ao crescimento de 1,8% registado em 2019. Uma queda significativa nos investimentos impulsionou o crescimento económico negativo", de acordo com os dados preliminares divulgados pelo Ministério das Finanças.

Numa nota publicada pela Direção de Estatísticas, o Ministério das Finanças explicou que a queda no PIB não petrolífero se deveu a uma redução de quase 50% no investimento público e de quase 40% do investimento privado.