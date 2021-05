Actualidade

O Governo timorense nomeou hoje o jornalista José Belo como presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Timor-Leste, para um mandato de quatro anos.

A decisão foi tomada na reunião do Conselho de Ministros com base numa proposta do ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social, Francisco Martins da Costa Pereira Jerónimo.

José Belo, até aqui responsável da publicação Tempo Timor e com várias décadas de experiência em meios de comunicação social em Timor-Leste, substitui no cargo Francisco da Silva 'Gary', cuja nomeação, em 2019, causou polémica.