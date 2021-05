Covid-19

A Índia registou 3.780 mortos devido à covid-19 em 24 horas, o número mais elevado desde o início da pandemia, e 382.315 casos, anunciaram hoje as autoridades.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 226.188 óbitos e 20,5 milhões de casos, disse o Ministério da Saúde indiano.

De acordo com os últimos dados, o país contou uma subida no número de casos diários pela primeira vez desde que ultrapassou a barreira das 400 mil infeções, no sábado.