Covid-19

Um carregamento com as primeiras 20 mil doses da vacina AstraZeneca oferecidas pela Austrália, o dobro do inicialmente previsto nesta primeira entrega, chegou hoje à capital timorense.

O carregamento, o primeiro de vários prometidos pela Austrália, chegou cerca de um mês depois das primeiras 24 mil doses, neste caso oferecidas a Timor-Leste no âmbito do programa multilateral COVAX.

O embaixador australiano em Díli, Peter Roberts, destacou, ao receber as vacinas no aeroporto com a ministra dos Negócios Estrangeiros timorense, Adaljiza Magno, que o carregamento é o primeiro de vários que vão ocorrer ao longo dos próximos meses.