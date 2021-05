Covid-19

A incidência acumulada a sete dias caiu na Alemanha para 132,8 novas infeções por 100.000 habitantes, relativamente aos 160,6 registados há uma semana, tendência seguida pelo número de casos e mortes e que reflete a desaceleração da pandemia.

As autoridades de saúde registaram 18.034 novos positivos em 24 horas e 285 mortes, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

Na última quarta-feira, o número de novas infeções chegou às 22.231 e o de mortes com ou de covid-19 atingiu os 312.