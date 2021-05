Actualidade

Leiria, que será Cidade Europeia do Desporto em 2022, pode vir a ter cerca de 700 eventos ao longo desse ano, estimou o vereador com o pelouro do Desporto da Câmara Municipal.

"Provavelmente, teremos uns 600, 700 eventos", afirmou Lusa Carlos Palheira, ressalvando que já se realizam no concelho, "se calhar, uns 400 ou 500" eventos.

Em declarações à agência Lusa, a propósito daquele título, conhecido no sábado, o vereador frisou, contudo, que "a questão não tem tanto a ver com o número" de eventos, mas "com a qualidade dos mesmos".