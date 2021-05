Actualidade

O vereador com o pelouro do Desporto da Câmara de Leiria, Carlos Palheira, disse que generalizar a prática desportiva é um dos objetivos da candidatura de Leiria a Cidade Europeia do Desporto.

"É para generalizar a prática desportiva a toda a população e não apenas segmentá-la para determinados grupos competitivos", declarou, insistindo: "Queremos que todas as pessoas possam praticar, quer seja o sénior, quer sejam as crianças".

"Queremos investir muito no desporto para todos, na inclusividade do desporto, na participação de todas as pessoas no âmbito do desporto", continuou Carlos Palheira, a propósito de Leiria ter recebido no sábado o título de Cidade Europeia do Desporto.