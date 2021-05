Actualidade

Um número recorde de 20 candidatos a Presidente da Câmara Municipal de Londres, muitos dos quais completos desconhecidos, disputa as eleições locais de quinta-feira, suspensas desde o ano passado.

Sadiq Khan, do Partido Trabalhista, vai lutar por um segundo mandato, enquanto Shaun Bailey pretende recuperar para o Partido Conservador o poder na capital britânica, ocupado entre 2008 e 2016 pelo atual primeiro-ministro, Boris Johnson.

Os dois principais candidatos - ambos com 50 anos, o primeiro de origem paquistanesa e o segundo com raízes jamaicanas - refletem a importância que a diversidade cultural tem em Londres, uma exceção no contexto eleitoral britânico.