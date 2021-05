Covid-19

Comerciantes de Macau ouvidos pela Lusa mostraram-se otimistas com o novo plano detalhado hoje pelo Governo para incentivar o consumo interno na economia local, afetada pela pandemia.

"Temos sorte em Macau devido à boa gestão do Governo. Há dinheiro 'no banco' e este dinheiro é para as pessoas de Macau", disse à Lusa Stephen Anderson, dono do restaurante/bar Cathedral Café.

"É uma boa forma de estimular a economia", frisou, acrescentando que "o cartão de consumo para os residentes é uma ação positiva, uma vez mais, por parte do Governo".