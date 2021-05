Covid-19

Timor-Leste registou hoje o segundo pior dia desde o início da pandemia com um total de 133 novos casos de infeção com o SARS-CoV-2, com quase 22% a registarem sintomas da covid-19.

Em comunicado o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explica que se registaram 109 novos casos em Díli (onde há agora 1104 casos ativos), 18 em Baucau (para 113 ativos), três em Ainaro (com 21 ativos), dois em Lautem (19 ativos) e um em Manatuto (cinco ativos).

Depois de Díli e Baucau, a região de Manufahi é a terceira com mais casos ativos atualmente, 44.