O brasileiro Leonardo Oliveira, vencedor da sexta edição do Prémio Literário UCCLA, disse hoje que recorreu à sua experiência como geólogo para escrever, habituado que está a interpretar as rochas como páginas de um livro sobre a história da terra.

"Os melhores geólogos são os que, baseados na melhor das evidências científicas, conseguem desvendar os suspiros que há milhões de anos as rochas sopram para nós", afirmou Leonardo Oliveira, a partir do Brasil, durante a cerimónia do anúncio do vencedor do Prémio Literário UCCLA 2021, que decorreu em Lisboa e por videoconferência.

Leonardo Oliveira, 38 anos, foi um dos 700 candidatos, de 21 países, a este prémio que foi lançado em 2015 e tem como objetivo estimular a produção de obras literárias, nos domínios da prosa de ficção (romance, novela e conto) e da poesia, em língua portuguesa, por novos escritores.