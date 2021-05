Actualidade

A ministra da Cultura adiantou hoje que a consulta pública do decreto-lei que cria o Estatuto dos Profissionais da Cultura, que arrancou hoje, termina a 17 de junho, sendo o único objetivo do Governo aprová-lo "definitivamente".

"O Governo só tem um objetivo que é aprovar, definitivamente e de uma vez por todas, em Portugal, um estatuto para os profissionais do setor da Cultura", afirmou Graça Fonseca aos jornalistas à margem da conferência "Cultura, Coesão e Impacto Social", no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), a decorrer em Serralves, no Porto.

A proposta atual resulta de um "longo trabalho" de muitos meses e foi feito, pela primeira vez, "não num gabinete, mas por todos de forma aberta, participada, frontal e sincera", referiu.