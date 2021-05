Covid-19

Empresários do setor da diversão itinerante manifestaram-se hoje junto ao Ministério da Economia, em Lisboa, para exigir a retoma urgente da atividade, considerando que há "um braço de ferro" entre as Câmaras Municipais e o Governo.

"Não compreendemos como estão a acontecer espetáculos em sala fechada, não conseguimos entender. E nós, ao ar livre, com um plano de contingência, não podemos trabalhar. É discriminação", afirmou o presidente da Associação dos Profissionais Itinerantes Certificados (APIC).

Luís Paulo Fernandes falava durante a concentração que juntou dezenas de empresários vindos de todo o país, que empunhavam cartazes com as inscrições: "Obrigados a pagar, proibidos de trabalhar", "As festas não reabriram, mas os casos sempre subiram" ou "Basta discriminação".