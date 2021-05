Actualidade

Uma exposição com obras de Mário Eloy e do filho e do neto do pintor modernista, os também artistas Mário Eloy e Sérgio Eloy, algumas das quais inéditas, vai ser inaugurada no sábado, na Galeria Municipal do 11 em Setúbal.

Intitulada "Uma família de artistas no século XX em Portugal: Mário Eloy (pai), Mário Eloy (filho), Sérgio Eloy - Pintura e Fotografia", a mostra pretende dar a conhecer o trabalho inédito ou pouco conhecido de Mário Eloy e dos seus descendentes, um dos mais significativos pintores modernistas portugueses.

Entre as obras a expor estão um autorretrato de Mário Eloy pai, de 1927, criado em Paris, proveniente do Museu de Setúbal/Convento de Jesus, e várias obras de pintura de Mário Eloy filho, criadas nos anos 1950 e 1960, bem como fotografia de Sérgio Eloy, neto, todas elas pertencentes à Coleção Maria Orquídea Graça Almeida Gonçalves.