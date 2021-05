Actualidade

Guarda, 05 mai 2021 - A Distrital do PSD da Guarda acusou hoje o Governo de fazer um "mau uso" dos dinheiros públicos no troço ferroviário entre a Guarda e Covilhã, por o investimento de 77 milhões de euros só garantir velocidades do século XIX.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Comissão Política Distrital do PSD da Guarda sublinha que a obra de eletrificação e modernização, que foi na terça-feira inaugurada e que liga as duas cidades, só permite que os comboios intercidades demorem menos de 41 minutos e os regionais 50 minutos.

"São velocidades do século XX e do século XIX. Não se compreende a execução de raiz de um projeto tão caro que - em pleno século XXI - inexplicavelmente considera 50 minutos um tempo adequado para percorrer 50 quilómetros em modo ferroviário", afirma o presidente da Distrital do PSD da Guarda, Carlos Condesso, que é citado na nota.