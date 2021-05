Covid-19

Os ministérios da Cultura e da Saúde estão a trabalhar para perceber a "progressão" que é possível fazer na realização de eventos, já autorizados, prevendo um balanço no final dos "eventos teste", adiantou hoje a ministra da Cultura.

"Neste momento, a norma que existe, 028/2020, permite realizar muitos eventos ao vivo em todo o país. O que nós queremos é perceber se a partir dessa mesma norma podemos ir mais além relativamente às regras com que hoje estamos a trabalhar", disse a ministra da Cultura, Graça Fonseca, à margem da conferência "Cultura, Coesão e Impacto Social", no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), a decorrer em Serralves, no Porto.

Depois da realização de dois "eventos teste", em Braga, na passada quinta e sexta-feira, este fim de semana acontecem mais dois, um em Coimbra, no sábado, e outro em Lisboa, no domingo, com uma plateia de 1.000 pessoas cada, que terão de apresentar um teste antigénio negativo.