Actualidade

A Torre de Controlo do Aeroporto do Porto autorizou a descolagem de um avião quando na pista ainda se encontrava uma viatura a realizar uma inspeção, admitindo tratar-se de "um equívoco", que vai ser investigado como um "incidente grave".

Segundo uma Nota Informativa (NI) do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) agora divulgada, às 20:35 de 27 de abril deste ano, "um operador e respetiva viatura 'follow-me' solicitou autorização ao controlador [aéreo] de serviço [CTA] na torre do Aeroporto do Porto para entrar na pista, por forma a efetuar a inspeção noturna prevista, a 4.ª inspeção do dia", a qual teve início "após respetiva autorização por parte do CTA".

Pelas 20:46 - 11 minutos depois - estando duas aeronaves em preparativos para descolagem, o CTA "deu autorização para que um Boeing 737-400 [FDX4959]" se dirigisse para a pista 35, refere o GPIAAF, acrescentando que, "cerca de um minuto depois", a tripulação da aeronave, que fazia um voo de carga para a FedEx e era operado pela ASL Airlines Belgium, "informou o CTA [de] que estava pronta para descolagem".