Covid-19

O parlamento vai retomar a partir da próxima semana os três plenários semanais, que poderão ter cerca de metade dos deputados presentes na Sala das Sessões.

De acordo com o deputado do PSD Duarte Pacheco, que hoje transmitiu as conclusões da conferência de líderes, "houve consenso" entre os grupos parlamentares para a alteração das atuais regras de funcionamento devido à evolução da pandemia de covid-19.

"Houve consenso, porque permite o distanciamento social: fica sempre uma cadeira vaga entre os deputados, há distanciamento assegurado e mantém-se a obrigatoriedade do uso de máscara", explicou, adiantando que o parlamento avaliará "mais à frente se e quando" poderá retomar "a normalidade completa".