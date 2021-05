Actualidade

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) aceitou a providência cautelar interposta por Sérgio Conceição e o treinador vai estar no banco de suplentes na visita do FC Porto ao Benfica, anunciou hoje o clube campeão português de futebol.

"Foi decretada pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) a providência cautelar interposta por Sérgio Conceição para suspender o castigo de 21 dias de que foi alvo por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol" (FPF), refere o FC Porto, em comunicado.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, tinha sido suspenso por 21 dias, na sequência dos protestos dirigidos ao árbitro Hugo Miguel, após o jogo Moreirense-FC Porto.