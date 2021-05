Actualidade

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) explicou hoje, em comunicado, que a suspensão de seis dias imposta a Rúben Amorim só aconteceu agora porque o treinador do Sporting recusou ser ouvido mais cedo.

"O CD decidiu no prazo de 12 dias a contar da data agendada para a audiência disciplinar (21 de abril de 2021). A decisão não aconteceu antes porque o arguido declinou ser ouvido em 01 de março de 2021, optando por aproveitar a suspensão de prazos relacionada com a pandemia da covid-19", lê-se no comunicado do organismo.

O castigo de Rúben Amorim, que vai estar ausente do encontro de quarta-feira, da 31.ª jornada da I Liga, no campo do Rio Ave, deve-se a declarações do treinador após o clássico com o FC Porto, em outubro de 2020, referente à quarta ronda.