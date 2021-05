Covid-19

A Madeira vai avançar na quinta-feira com a vacinação massiva de pessoas ligadas ao turismo porque as "perspetivas" são que a situação "comece a correr bem" em junho para a região, disse hoje o presidente do Governo Regional.

"Vamos fazer um esforço monumental no sentido de, ao longo deste mês, fazermos uma vacinação intensiva do pessoal ligado à hotelaria, animação turística, restauração, táxis, transportes", declarou Miguel Albuquerque à margem da visita que efetuou ao Jardim Botânico da Madeira, que foi alvo de investimentos.

O chefe do executivo madeirense de coligação PSD/CDS adiantou que este processo, que vai começar "pelo pessoal da linha da frente" do setor, deve "abranger mais de 40 mil pessoas", enunciando que cerca de 20 mil estão ligadas à hotelaria e restauração.