Actualidade

Os seis dias de castigo impostos a Rúben Amorim foram suspensos, após recurso do Sporting, podendo o treinador sentar-se no banco de suplentes frente ao Rio Ave, na 31.ª jornada da I Liga de futebol, confirmou hoje fonte do clube.

Contactada pela Lusa, fonte do emblema 'leonino' confirmou o recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que, dada a impossibilidade de reunir o colégio arbitral em tempo útil, remeteu a decisão sobre a medida cautelar para o Tribunal Central Administrativo do Sul, que suspendeu o castigo.

Desta forma, Rúben Amorim, que na segunda-feira foi punido com seis dias de suspensão, por declarações sobre a sua expulsão no clássico com o FC Porto, em 17 de outubro de 2020 (empate 2-2, no Estádio José Alvalade, na quarta jornada do campeonato), vai poder hoje integrar a ficha de jogo.