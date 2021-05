Óbito/Julião Sarmento

A Fundação de Serralves expôs no seu espaço duas obras do artista Julião Sarmento, que morreu na terça-feira, em Lisboa, como forma de homenagem, revelou hoje a presidente do conselho de administração.

"Colocámos no único espaço disponível, e a pedido da senhora ministra da Cultura, que acolhemos de imediato, no final das escadas no 'hall' da biblioteca, duas obras de Julião Sarmento", disse Ana Pinho, no início da conferência "Cultura, Coesão e Impacto Social", no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), a decorrer em Serralves, no Porto.

A presidente de Serralves contou que uma delas pertence à coleção da fundação e, outra, à Coleção de Arte Contemporânea do Estado, em depósito na instituição.