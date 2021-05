Covid-19

O vice-presidente do Conselho Superior do CFP, Paul De Grawe, diz que o Governo português fez escolhas orçamentais "cautelosas" durante a pandemia, salientando, no entanto, que ainda "é cedo" para perceber se foram acertadas, lê-se num estudo.

O documento, elaborado por Paul De Grawe e publicado no site do Conselho de Finanças Públicas (CFP), compara a política orçamental portuguesa com a de outros países da União Europeia, concluindo que "o Governo português fez escolhas de política orçamental relativamente cautelosas durante a pandemia, pelo menos quando comparado com outras nações europeias".

No estudo, o vice-presidente diz que a maioria "dos países da União Europeia decidiu ter uma abordagem mais expansionista em termos orçamentais do que Portugal", destacando que existem "evidências empíricas de uma correlação positiva entre o ativismo orçamental e o crescimento económico", que podem apontar para que as decisões portuguesas tenham levado a perdas no Produto Interno Bruto (PIB).