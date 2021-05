Actualidade

A eurocidade de Valença, no distrito de Viana do Castelo, e Tui, na Galiza, vão investir 30 mil euros em duas edições da feira profissional de música e cultura MUMi - Músicas no Minho, esperando um retorno económico de 120 mil euros.

"O retorno económico estimado nas duas edições é de cerca de 120 mil euros com a realização de 60 de eventos, sendo que o investimento de 30 mil euros, será dividido pelas duas cidades", afirmou hoje o autarca de Tui, Enrique Cabaleiro González, durante a apresentação da edição 2021 do MUMi - Músicas no Minho.

Questionado pela agência Lusa, sobre a iniciativa apresentada em conferência de imprensa, realizada no arquivo municipal de Valença, o autarca adiantou estar "previsto um crescimento anual de cerca 15%" do retorno, o que permitirá, "num horizonte de cinco anos, atingir os 300 mil euros".