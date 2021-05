Actualidade

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, considerou hoje que existe "um clima de impunidade no futebol português", mas manifestou-se satisfeito por Sérgio Conceição poder estar no banco de suplentes do FC Porto, no encontro de quinta-feira.

Questionado sobre se considerava haver um clima de impunidade favorável ao rival, devido à suspensão do castigo ao seu treinador, o técnico estendeu a resposta a todo o setor a nível nacional e lembrou que, "no futebol, as competências jurídicas que decidem são do foro desportivo e não de tribunais civis".