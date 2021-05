Actualidade

O velório das cinco vítimas de um ataque perpetrado na terça-feira por um jovem numa creche em Saudades, cidade no interior do estado brasileiro de Santa Catarina, reuniu cerca de 1.500 pessoas, segundo a imprensa local.

De acordo com o portal de notícias UOL, o velório começou na noite de terça-feira, e reuniu cerca de 1.500 mil pessoas na manhã de hoje, de acordo com uma estimativa do Corpo de Bombeiros da cidade.

Três crianças e duas funcionárias de uma creche do município brasileiro de Saudades morreram após um ataque à facada perpetrado por um jovem de 18 anos que invadiu a instituição.