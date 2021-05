Actualidade

O Grupo Lusíadas Saúde anunciou hoje que não vai participar no novo concurso para a parceria público-privada (PPP) do Hospital de Cascais, que gere desde 2009, alegando que as condições apresentadas não garantem a sustentabilidade financeira.

"O Grupo consultou várias entidades para preparar a sua candidatura e todas concluíram que a proposta apresentada pelo Estado não garante a sustentabilidade financeira do projeto", adiantou a Lusíadas Saúde em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, esta decisão foi hoje comunicada ao Governo e surge depois de uma análise "detalhada e exaustiva de toda a documentação e do modelo proposto" para a PPP do hospital de Cascais.